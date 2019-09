Spoorwerken aan Brussel-Zuid zullen impact hebben op 27.000 reizigers per dag SZM

24 september 2019

16u54 0 Brussel Van 14 oktober tot en met 11 november zal infrastructuurbeheerder Infrabel moderniseringswerken uitvoeren aan de seininrichting van Brussel-Zuid. Hierdoor zal de hele Noord-Zuidverbinding en dus ook treinen die naar of van Brussel rijden hinder ondervinden. De NMBS schat dat zo’n 27.000 reizigers per dag hun reisweg zullen moeten aanpassen. Dinsdag is op een persconferentie het alternatieve vervoersplan voorgesteld.

Spoornetbeheerder Infrabel is sinds 2014 bezig met de modernisering van de Noord-Zuidverbinding. “Tot nu toe werden de werken telkens ‘s nachts verricht, maar nu komt helaas het gedeelte dat de reizigers wel zullen voelen”, zegt Bart Crols, woordvoerder van de NMBS. Bijna een maand lang - van 14 oktober tot 11 november - zal er hinder zijn op het spoornet en zullen zo’n 27.000 pendelaars per dag tijdens de spitsuren de gevolgen daarvan dragen. Er worden 12 piekuurtreinen geschrapt, en het traject van 35 piekuurtreinen wordt beperkt of aangepast. Buiten de spitsuren zou het treinverkeer normaal verlopen. Daarnaast zal het verkeer van en naar Brussel ook verhinderd zijn tijdens de twee verlengde weekends van 1 tot 3 november en van 9 tot 11 november.

Tijdens de werken worden 170 wisselmotoren en 65 seinen vervangen en 240 testritten uitgevoerd. Hiermee schakelt Infrabel van een elektromechanische technologie, die al een halve eeuw bestaat, naar een computergestuurde technologie. De werken passen ook binnen het project van een Europees veiligheidssysteem (ETCS).

Cul-de-sac

Van 14 oktober tot 8 november worden de wissels aan de zuidelijke kant van Brussel-Zuid in een vaste stand gezet om de motor te vernieuwen. Hierbij zal 85 procent van de 300 treinen die dagelijks door de Noord-Zuidverbinding rijden normaal blijven rijden. Maar de impact zal voor de reizigers wel groot zijn, want de andere treinen worden omgeleid naar andere Brusselse stations of ze worden gewoon afgeschaft.

Tijdens de verlengde weekends zal Infrabel 240 testritten uitvoeren. Tussen Halle en Brussel-Zuid zullen er dan geen treinen rijden en wordt er een busdienst ingezet. Daarnaast zullen de internationale treinen ook omgeleid worden. Het station Brussel-Zuid zal in het kort gelden als een cul-de-sac of een doodlopend spoor, waar men enkel nog via het noorden kan passeren.

Alternatieve vervoersplan

De NMBS heeft een hele lijst omleidingen gepland voor de treinen die hinder zullen ondervinden. De komende weken worden ook in stations, op treinen en bij bedrijven flyers verdeeld over het alternatieve vervoersplan. Veel treinen krijgen andere Brusselse stations als eindstation en reizigers kunnen van daaruit met de MIVB hun traject vervolgen. De NMBS geeft wel toe dat sommige reizigers niet anders zullen kunnen dan een trein vroeger of later te nemen. Mensen met een abonnement voor de NMBS kunnen zich online registreren en krijgen dan een pas om gratis te reizen op het hele Brusselse openbaar vervoersnet.

Op de website van de NMBS kan je zien welke treinen getroffen zullen worden.