Spoorwegpolitie neemt twee kilogram cocaïne in beslag in station Brussel-Zuid

31 januari 2020

De spoorwegpolitie heeft donderdag zo’n twee kilogram cocaïne aangetroffen in het station Brussel-Zuid. Opvallend: de drugs zaten verstopt in brikken melk en fruitsap. Hoe de politie de drugs op het spoor kwam, is voorlopig nog niet geweten. De onderzoeksrechter heeft een gerechtelijk onderzoek geopend naar de feiten. Momenteel is er nog geen spoor van een verdachte.