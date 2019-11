Spontane vakbondsactie bij De Lijn in rand rond Brussel: busverkeer zwaar verstoord SVM / MKV

05 november 2019

08u38

Bron: Belga 18 Brussel Verschillende chauffeurs van zowat elke stelplaats van De Lijn in de rand rond Brussel hebben deze ochtend het werk neergelegd. Dat meldt woordvoerster Ine Pieters. Het busverkeer is daardoor zwaar verstoord.

Het gaat volgens de woordvoerster om een spontane actie van chauffeurs in de stelplaats voor de Vlaamse rand rond Brussel. De staking vindt plaats in zowel Dilbeek, Asse, Grimbergen, Vilvoorde, Leerbeek en Meerbeek. “De lijn wacht nu het officiële bericht van de vakbonden af”, zegt Ine Pieters, perswoordvoerster van De lijn. “We maken momenteel een inventarisatie van de lijnen die niet rijden.” Het is nog niet duidelijk welke lijnen getroffen zijn.

Sinds drie dagen geldt de nieuwe busregeling. Daarbij werd een planning opgemaakt om het beschikbaar personeel in te zetten op de belangrijkste lijnen. Pieters laat weten dat er die eerste drie dagen geen enkele rit werd geschrapt.