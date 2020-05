Spontane staking bij MIVB: helft van de bussen rijdt niet HAA

11 mei 2020

07u29

Bron: Belga 0 Brussel Door een actie van het personeel is het busnet bij de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB sterk verstoord. Dat meldt de MIVB. Tweeëntwintig van de 46 buslijnen worden momenteel niet bediend.

Een deel van de werknemers voelt zich niet veilig, nu de frequentie op alle lijnen in het kader van de gefaseerde heropstart opnieuw is verhoogd.

Het personeel eist onder meer verhoogde controles op het gebruik van mondmaskers in bussen en trams, een limiet op het aantal passagiers per voertuig, en een hermetische afsluiting van de bestuurscabine, zo raakte gisteren bekend.



Een aantal buschauffeurs beroept zich voor de staking vandaag op het recht om de werkplaats te verlaten bij noodsituaties. De spontane actie wordt niet gesteund door de vakbonden, zo is vernomen bij de MIVB.



Alle tramlijnen rijden, maar aan een verminderde frequentie. De metro rijdt normaal.

🔴 Actie personeel 11/5



🚍 Busnet sterk verstoord.

🚋 Alle tramlijnen rijden, maar aan verminderde frequentie.

🚇 Metro rijdt normaal. #MIVB STIB-MIVB(@ STIBMIVB) link