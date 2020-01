Speelse hond aanleiding van aanrijding: 16-jarige jongen sterft WHW KVDS

26 januari 2020

14u45 0 Brussel Een 16-jarige jongen die levensgevaarlijk gewond raakte bij een aanrijding in Anderlecht, is zondag overleden. Dat meldt het Brusselse parket.

De jongen was zaterdagavond rond 19 uur samen met zijn vriendin de hond aan het uitlaten in de Blijdschapstraat. De hond was in een speelse bui. De jongeman besloot om enkele stappen achteruit te zetten om de hond te kalmeren. Hierop werd hij aangereden door een personenwagen. De jongen raakte daarbij zwaargewond en werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is hij zondag overleden.



De bestuurder van de personenwagen, een 20-jarige man, bleef ter plaatse en legde een negatieve alcoholtest af. Het Brusselse parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse en liet verschillende getuigen verhoren. Of de chauffeur te hard reed, wordt op dit moment onderzocht, maar daar zijn nu geen aanwijzingen voor. De vriendin zag het ongeval vanop het voetpad gebeuren.