Speel mee met de Camperquiz vanuit de Kunstberg in Brussel

Brussel

Op

kan je de antwoordformulieren downloaden en afdrukken. De quiz bestaat uit 44 vragen en duurt ongeveer 45 minuten. Er zijn vier rondes van telkens tien vragen en een bonusvraag.

Vanavond is het weer zover, de Camperquiz, live vanop een locatie in Vlaanderen. En deze week houdt onze quizmaster Stefaan Andries met zijn camper halt op de Kunstberg in Brussel. Daag jouw familie en vrienden uit via www.hln.be/challenges en speel samen of op afstand tegen elkaar.