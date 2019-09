Speed Pedelecs hebben toestemming nodig op Autoloze Zondag JCV

19 september 2019

13u07 0 Brussel Zondag is in Brussel opnieuw autoloos en daar komen dit jaar wat nieuwe regels bij kijken. Bestuurders van een Speed Pedelec, een snelle elektrische fiets, mogen de hoofdstad niet zonder toestemming in.

Met de onstuitbare opmars van elektrische tweewielers zijn er dit jaar een aantal extra regel voor Autoloze Zondag. Elektrische steps en fietsen met een maximumsnelheid van 25 kilometer per uur mogen gewoon de stad in. Speed Pedelecs die 45 kilmeter per uur halen, worden beschouwd als bromfietsen en moeten vooraf een vrijstellingsdocument krijgen. Die vrijstellingsdocumenten gelden ook voor automobilisten kan je aanvragen bij de gemeenten.

Autoloze Zondag duurt van 9.30 tot 19 uur. De opening en sluiting van de toegangswegen naar Brussel, en van de tunnels, loopt stapsgewijs. Er kan dus verkeershinder zijn voor en na deze uren. In bepaalde wijken worden activiteiten georganiseerd en kunnen straten langer afgesloten blijven. Het is aangeraden om niet meteen om 19 uur Brussel binnen te rijden want dan kunnen er aan de toegangswegen files ontstaan.

De maximumsnelheid van wij toch in de stad rond rijdt is 30 kilometer per uur. Brussel Mobiliteit wijst erop dat alle verkeersregels blijven gelden: fietsers moeten verkeerslichten, rijrichtingen en voorrangsregels respecteren en voetgangers horen op de stoep. De tunnels in Brussel blijven voor iedereen verboden terrein.