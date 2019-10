Speculaas op basis van bier en bier op basis van speculaas: Maison Dandoy en Brussels Beer Project slaan handen in elkaar JCV

09 oktober 2019

17u27 1 Brussel De cirkel is rond voor speculaasmaker Maison Dandoy en brouwerij Brussels Beer Project. De twee lanceren samen zowel een bier als een nieuwe speculaas, op basis van elkaars producten. “We zaten met Maison Dandoy tot een paar jaar geleden in de Hopstraat, dus een samenwerking stond in de sterren geschreven.”

Brussels Beer Project is een relatieve nieuwkomer in Brussel, terwijl Mason Dandoy al sinds 1829 meedraait in de hoofdstad. Toch was een samenwerking bijna vanzelfsprekend. “In 2015 namen wij onze intrek in de Dansaertstraat, net toen Maison Dandoy even verderop in de Hopstraat zat”, zegt Sébastien Morvan van Brussels Beer Project. “We zijn elkaar toen tegen het lijf gelopen en het was vrij vanzelfsprekend dat we zouden samenwerken.”

Tough Cookie

Die samenwerking ziet nu het levenslicht: een combinatie van een speciaal bier en speculaas. Brussels Beer Project gebruikte speculaas van Maison Dandoy om te verwerken in een van zijn speciaalbieren die het regelmatig lanceert. ‘Tough Cookie’ is een stout, die volgens Brussels Beer Project ideaal is voor de herfstdagen. “Het was wel een uitdaging om het bier goed gefilterd te krijgen”, zegt Morvan. “Maar dat is na heel wat experimenten toch gelukt. Bovendien krijgen we zo ook een toets van de kruiden in de speculaas mee in het bier, zeker de kaneel.”

Wij gebruiken de draf - een restproduct van het brouwproces - om meel van te maken dat vermengd wordt met het geheime speculaasmengsel. De koekjes die gebroken zijn en die we dus niet kunnen verkopen, gaan op hun beurt naar de brouwerij, waar ze gebruikt worden in een nieuw experimenteel bier Alexandre Helson van Maison Dandoy

Maison Dandoy ging op zijn beurt aan de slag met de draf van het bier, dat is een restproduct van de gerstmout die gebruikt wordt om te brouwen. “Van die draf wordt een meel gemaakt dat vermengd wordt met het geheime speculaasmengsel”, zegt Alexandre Helson van Maison Dandoy. “De speculaasjes die niet verkocht kunnen worden omdat ze gebroken zijn, worden op hun beurt getransporteerd naar de brouwerij waar ze gebruikt worden in een nieuw experimenteel bier.”

Hergebruik

Zo gebruiken beide bedrijven een deel van elkaars product. “Dat is een deel van de circulaire economie, waar we sterk in geloven”, zegt Sébastien Morvan. “Normaal wordt draf gebruikt als veevoeder, maar er zijn veel meer toepassingen voor. Paddenstoelkweker ‘Le Champignon de Bruxelles’ gebruikt ze bijvoorbeeld ook al.”

Wie een flesje ‘Tough Cookie’ aan de haak wil slaan, zal snel moeten zijn. Het bier werd op 8.000 flessen gemaakt als een beperkte editie. “Als de respons heel goed is, kunnen we wat bijmaken”, zegt Morvan. “Maar dat neemt tijd in beslag, zo’n zes weken. Het is niet zoals bij de speculaas, die op een paar dagen klaar is.”

De speculaas en het bier ‘Tough Cookie’ zijn vanaf donderdag te verkrijgen. Het Duo Pack, met zowel een doos speculaas als het bier, is te verkrijgen bij zowel Brussels Beer Project als bij Maison Dandoy. De prijs voor de combinatie is 15 euro.