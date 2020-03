Speciale maatregelen voor Brusselse gemeenteraad JCV

16 maart 2020

15u30 0 Brussel De gemeenteraad van de Stad Brussel gaat maandag gewoon door, ondanks de coronacrisis. Er worden wel speciale maatregelen genomen en aan het grote publiek wordt gevraagd om weg te blijven van de zitting.

Het personeel van de Stad dat normaal de zitting bijwoont, moet thuisblijven. De gemeenteraadsleden en de schepenen worden dan weer gespreid zodat iedereen de nodige afstand van elkaar kan bewaren. De Stad wil de zitting toch laten doorgaan om zo de voortzetting van de diensten door de overheid te garanderen. Het Brussels Gewest had ook aangeraden om de gemeenteraden toch te laten doorgaan.

Hoewel de zitting niet achter gesloten deuren is, wordt toch aan het publiek en de media gevraagd om niet naar de zitting te komen. “Het wordt wel een speciale gemeenteraad die zich met name focust op het coronavirus. De vragen die na het stemmen van de agendapunten gesteld worden, zullen enkel schriftelijk beantwoord worden. Zo willen we de gemeenteraad zo kort mogelijk houden”, vertelt Maïté Van Rampelbergh, woordvoerster van burgemeester Philippe Close (PS).

Wie de gemeenteraad toch wil volgen kan dat doen via de livestream die te volgen is op de website en de facebookpagina van de Stad.