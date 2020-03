Spanningen lopen op in Colruyt: politie moet tussenbeide komen SHVM

13 maart 2020

11u40 4 Anderlecht Agenten van de politiezone Brussel Zuid zijn vrijdagochtend afgezakt naar een warenhuis van Colruyt in Anderlecht nadat ze opgeroepen werden voor vechtende klanten. Uiteindelijk bleek het om een kleine ruzie te gaan. Niemand werd opgepakt.

Het incident vond plaats in de Colruyt op de Bergensesteenweg in Anderlecht. Rond 9 uur kreeg de politiezone Brussel Zuid een oproep over vechtende klanten. Eens aangekomen bleek er van fysiek geweld geen sprake en bleef het enkel bij een dispuut. Volgens de politiezone wilden de klanten zich op hetzelfde product smijten, waardoor er spanningen ontstonden die uitmondden in een ruzie.