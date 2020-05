Spannende proefdag voor de T’overbeek in Ganshoren: “Toch veel lachende gezichten” JCV

15 mei 2020

13u57 0 Brussel Het zesde leerjaar mocht vrijdag al de spits afbijten in GO! basisschool T’overbeek in Ganshoren voor de eerste proefdag voor het onderwijs. Voor de kinderen en de leerkrachten betekende dat een spannende start. “Maar ze hebben de nieuwe regels al heel goed gevolgd”, zegt directrice Lydia D’hont.



14 kindjes tekenden vrijdagmorgen present in de T’overbeek voor hun, eerste les sinds de lockdown begon. “We hebben de leerlingen ontvangen en hen meteen een testje gedaan met de nieuwe regels”, zegt D’hont. “Ze kregen de uitleg over afstand houden en hoe de pijlen voor de looprichtingen werken. Daarna hebben ze in de klas een gesprek gevoerd over de laatste weken en hoe ze dat thuis beleefd hebben. Het was erg spannend, maar ik heb toch ook veel lachende gezichten gezien.”

De school koos voor een proefdag op vrijdag. “Maandag starten dan ook het eerste en het tweede leerjaar”, zegt D’hont. “Al zullen die telkens om beurt een dag komen. We hebben immers niet genoeg lokalen om iedereen voldoende plaats te geven. De zesdejaars vangen we nu op onze bovenverdieping op en de andere leerjaren gaan naar de benedenverdieping.”

Weinig afwezigen

De nieuwe eerste schooldag verliep alvast vlot. “We hadden 14 aanwezigen, er zijn dus maar twee kindjes thuis gebleven”, zegt D’hont. “Eentje heeft een ziek familielid dus die zien we even niet en een andere leerling konden we niet bereiken. Dat valt dus goed mee. Ook de regels hebben ze goed gevolgd.”

Ook voor D’hont en haar team is de terugkeer speciaal. “We zijn voorzichtig enthousiast”, zegt ze. “Gelukkig kan ik rekenen op een heel ervaren team. Het is wel een puzzel om de klassen en de pauzes uit elkaar te houden, maar het draaiboek van de scholengroep heeft ons veel geholpen. Ik ben alvast opgelucht dat we opnieuw kunnen beginnen.”

Vrienden terugzien

Voor veel Brusselse scholen betekende vrijdag een eerste test voor de komende weken. “We merken dat de kinderen blij zijn dat ze hun juf terugzien”, zegt Karin Struys van GO! scholengroep Brussel. “Ook in het middelbaar is er veel honger om de vrienden terug te zien. Sommigen gaan zelfs tegen hun ouders in om naar school te komen. Middelbare scholieren geven aan dat ze meer schrik hebben op het openbaar vervoer dan in de klas. We zien dan ook dat zowel in het lager als in het middelbaar ongeveer 80 procent van de leerlingen aanwezig is.”