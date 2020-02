Sp.a: “Voorzie budget om asbest uit scholen te verwijderen” JCV

24 februari 2020

15u37 0 Brussel Net als Vlaanderen moet Brussel scholen ondersteunen als ze asbest uit hun gebouwen willen verwijderen. Dat vraagt Brussels parlementslid Fouad Ahidar (SP.A - one.brussels). In tegenstelling tot Vlaanderen beschikt Brussel nog niet over een asbestkadaster.

Asbest blijft een groot probleem in Brusselse scholen. In meer dan 80 procent van de gebouwen van de Scholengroep Brussel van het GO!-onderwijs is er asbest aanwezig. Dat wordt nauw opgevolgd, maar niet alle scholen hebben daar de middelen voor.

In Vlaanderen worden scholengroepen gesubsidieerd door OVAM om asbest te verwijderen. Brussels parlementslid Fouad Ahidar (SP.A - one.brussels) vroeg Brussels milieuminister Alain Maron (Ecolo) om een gelijkaardige actie in het Brussels Gewest. “De Minister moet zich uitspreken over de mogelijkheid om vanuit Leefmilieu Brussel scholengroepen te cofinancieren om asbest te verwijderen”, klonk het. “Daarnaast moeten we meer zicht krijgen op de aanwezigheid van asbest in openbare gebouwen en infrastructuur in Brussel. Blijkbaar beschikt Leefmilieu Brussel niet over een globale asbestinventaris voor de publieke ruimtes in het Brussels Gewest. Iets wat in Vlaanderen wel bestaat.”

400.000 ton

In de vorige legislatuur werd er een actieplan opgesteld om asbest te bestrijden. Uit een inventarisatie in 2018 bleek dat er nog ruim 400.000 ton asbest zit in Brusselse gebouwen. “De tijd van studeren is voorbij, er moet een strikte planning komen voor de verwijdering van asbest in de komende jaren. Plus een inventaris die de staat van het asbest opvolgt, want verwijderen is verplicht als het materiaal in slechte staat is of bij renovatiewerken komt bloot te liggen”, aldus Ahidar.

Volgens Maron zit het Brussels Gewest echter niet stil. “Er worden geregeld inspecties van de luchtkwaliteit uitgevoerd in de scholen. Daarbij werden nooit problemen met asbest vastgesteld, wel een gebrek aan zuurstof in de klaslokalen”, aldus Maron.