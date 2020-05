Sociale robot Pepper van UZ Brussel wijst bezoekers op coronaregels JCV

26 mei 2020

11u01 0 Brussel Wie op consultatie gaat in het UZ Brussel wordt vanaf nu ontvangen door sociale robot Pepper. Die benadert bezoekers aan het onthaal om hen te wijzen op de beste preventieregels voor het coronavirus.

Robot Pepper zal patiënten aan de infobalie verwelkomen en hen in twee talen uitleg geven over de basisprincipes om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Wie niet goed hoort, kan alles ook volgen op een scherm op de buik van de robot. Pepper zorgt ervoor dat onthaalmedewerkers niet steeds dezelfde instructies moeten herhalen en dat zij zich kunnen toeleggen op het onthaal van kwetsbaren en hulpbehoevenden.

Patiënten kunnen nu al twee weken op nieuw terecht in het UZ Brussel voor niet-dringende zorg, en de robot moet dat helpen opvangen. “De veiligheidsmaatregelen blijven benadrukken is van belang om ervoor te zorgen dat patiënten naar het ziekenhuis kunnen komen zonder angst voor besmetting”, zegt Marc Noppen, CEO van het UZ Brussel. “We starten nu met één robot en hopen dat wij kunnen rekenen op steun van externe organisaties en bedrijven via de UZ Brussel Foundation. Op die manier kunnen we extra robots inzetten en de vaardigheden van de sociale robot verder uitbreiden, zoals het opmeten van de lichaamstemperatuur, bezoekers controleren op correct dragen van mondmaskers en patiënten voor hun afspraak de juiste weg wijzen.”

Voor de robot werkt het UZ Brussel samen met het onderzoekscentrum Brubotics van de Vrije Universiteit Brussel. Het is niet de eerste keer dat het UZ robots inzet in het ziekenhuis. Nora, het kleine zusje van Pepper, is ondertussen al bijna een jaar aan de slag bij de diabetespatiëntjes in het kinderziekenhuis van het UZ Brussel.