Sociaal akkoord bij British American Tobacco in Molenbeek JCV

18 juni 2019

17u36 0 Brussel British American Tobacco (BAT) en de vakbonden hebben een akkoord over een sociaal plan voor de 39 werknemers van de GBS-afdeling van het BAT Coordination Centre (BAT CC) in Sint-Jans-Molenbeek. Dat sluit binnenkort de deuren.

De afdeling levert financiële en HR-dienten voor British American Tobacco, de op een na grootste tabaksfabrikant in de wereld.

BAT is tevreden dat er een akkoord is bereikt met de vakbonden. BAT spreekt over een sterk compensatieplan, waarbij er boven de wettelijke voorziene vergoedingen zal worden uitbetaald. “Uiteraard willen we onze sympathie betuigen aan de werknemers en hun familie die getroffen zijn door deze herstructurering. Maar zoals in het sociaal plan voorzien is, zullen we onze verantwoordelijkheid nemen voor de 39 getroffen medewerkers die hun werk zullen verliezen,” zegt Pierre Durinck, Country Manager BAT BeLux.

De bonden hadden BAT bij de aankondiging van de sluiting beschuldigd van sociale dumping. Volgens de bonden was de sluiting niet te wijten aan geldproblemen bij de vestiging in Molenbeek, maar wilde het bedrijf de activiteiten gewoon verplaatsen naar een lageloonland.

De sluiting van de GBS afdeling maakt deel uit van een globale herstructurering bij BAT International. Andere BAT-activiteiten zullen niet getroffen worden door deze herstructurering.