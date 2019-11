Snelheidsduivels razen met 90 per uur door zone 50 SHVM

27 november 2019

14u44 1

De politiezone Brussel Hoofdstad Elsene heeft dinsdag twee flitsacties gehouden in Laken. In de Vuurkruisenlaan werden tussen 8 uur en 10 uur ‘s morgens zo’n 864 voertuigen gecontroleerd. 181 bestuurders, goed voor zo’n 21%, hielden zich niet aan de toegelaten maximumsnelheid. Daarbij vonden drie intercepties plaats en moesten twee bestuurders hun rijbewijs onmiddellijk afgeven. Een onder hen stak er met kop en schouders bovenuit. De chauffeur werd geflitst met een snelheid van 90 per uur, en dat in een zone 50.

Ook in de Koninklijke Parklaan controleerde de politie voorbijrijdende bestuurders, dit van 10.15 uur tot 12.30 uur. 1.028 bestuurders passeerden er de radar. 267 onder hen werden geflitst, zeven bestuurders werden aan de kant gezet en vier chauffeurs kregen een onmiddellijke intrekking van hun rijbewijs. Ook hier kon de politie een echte snelheidsduivel klissen. Hij reed 98 per uur in de zone 50.