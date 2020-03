Snelheidsduivel geflitst aan 147 km/u aan NAVO-tunnel SHVM

16 maart 2020

De politiezone Brussel Hoofdstad Elsene heeft in de nacht van zaterdag op zondag tussen 20 en 1 uur een snelheidscontrole gehouden aan de NAVO-tunnel richting de Ring in Brussel. Zo’n 884 bestuurders passeerden er de radar. Maar liefst 309 onder hen, wat neerkomt op 35%, lapten de snelheidslimiet van 70 per uur aan hun laars. Negen bestuurders kregen een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs. Een bestuurder stak er met kop en schouders bovenuit. De man werd geflitst aan een snelheid van 147 kilometer per uur. “Triest”, klinkt het bij de politie.

Ook in februari leverde een snelheidscontrole aan de NAVO-tunnel een betreurenswaardig resultaat op. Toen werden 468 van de 1.265 bestuurders betrapt op overdreven snelheid.