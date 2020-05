Snelheidsduivel aan 132 kilometer per uur geflitst in Brusselse zone 50 Robby Dierickx

In de Koninklijke Parklaan in Brussel heeft de politie zaterdag een snelheidsduivel geflitst die met zijn Opel maar liefst 132 kilometer per uur reed in een zone 50. Over een hele dag gespreid controleerde de politie van de zone Brussel Hoofstad Elsene op verschillende plaatsen in totaal 2.955 voertuigen op hun snelheid. 148 bestuurders mogen zich aan een proces-verbaal verwachten. Zo ook de bestuurder van een Audi, die in de tunnel van de Naamsepoort 93 kilometer per uur reed. De toegestane snelheid bedraagt er 50 kilometer per uur.

Tijdens de controleactie werden ook verschillende processen-verbaal opgesteld in het kader van de coronamaatregelen. Zo kregen tal van mensen een pv omdat ze met te veel personen in de wagen zaten.