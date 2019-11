Snel internet voor Brusselse middelbare scholen JCV

27 november 2019

15u58

Bron: Belga 0 Brussel 175 middelbare scholen in Brussel krijgen tegen het einde van dit jaar een snelle glasvezelverbinding met het internet. Daarmee komt er een einde aan het project ‘Fiber to School’ dat in 2014 werd gelanceerd door het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG).

Om de afronding van het project Fiber to School te vieren, werd in het Koninklijk Atheneum Crommelynck in Sint-Pieters-Woluwe een dag vol interactieve conferenties en ateliers gehouden. Op het programma stond ook een debat rond verschillende vragen die belangrijk zijn nu de kinderen een verbeterde toegang tot het internet hebben.

Vragen als “Wat zijn de mogelijkheden van het snelle internet voor leerlingen en leerkrachten?”, “Hoe kunnen ze onderling op een efficiënte manier communiceren?” en “Wat zijn de gevaren waarmee jongeren geconfronteerd worden op internet?” kwamen naar voren.

Uit een enquête die het CIBG bij 670 Brusselse studenten hield in november, blijkt weliswaar dat ze zich goed bewust zijn van de gevaren. Zo geeft 73 procent aan dat ze hun socialemediakanalen beveiligen met een paswoord waar ze cijfers, tekens en symbolen combineren en 41 procent zegt zelfs voor elk kanaal een ander paswoord te gebruiken. Ze gebruiken het internet nu ook in hun voordeel op school, want 66 procent kijkt online welke schoolactiviteiten er plaatsvinden en 50 procent van de leerlingen raadpleegt zijn of haar lessenrooster online. De jongeren gaan ook kritisch om met informatie, want een derde van hen checkt de informatie die ze vinden bij een tweede bron.