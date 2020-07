Snapchatter die opriep tot ‘guerilla-acties’ tegen politie moet naar gesloten jeugdinstelling Stephanie Romans

23 juli 2020

16u52 0 Brussel De zestienjarige snapchatter die had opgeroepen tot rellen in Brussel, is door de jeugdrechter in een gesloten jeugdinstelling geplaatst. De tiener wilde met guerilla-acties tegen de politie de dood van Abderrahman ‘Akram’ Kadri (29) wreken.

De Brusselse politie hield de Kunstberg in de hoofdstad extra nauwlettend in de gaten op de nationale feestdag. Ze vreesden rellen omdat er op Snapchat een oproep circuleerde om de politie aan te vallen. Die oproep was afkomstig van de 16-jarige Marouane D. Hij vroeg deelnemers om in zwarte kleding naar de Brusselse Kunstberg te komen te komen om de politie aan te vallen en vernielingen aan te brengen. Alle wapens waren welkom, behalve vuurwapens.

Uiteindelijk reageerde niemand op de oproep en bleef het rustig aan de Kunstberg. De politie arresteerde die dag wel de tiener die de oproep lanceerde. Marouane D. kwam al meermaals in aanraking met politie en justitie. De Brusselse jeugdrechter besloot hem in een jeugdinstelling te plaatsen.