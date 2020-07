Snackbar Fernand Obb is de nieuwe ‘koning van de Brusselse garnaalkroket’ SRB

29 juli 2020

17u31

Bron: Belga 0 Brussel De Brusselse snackbar Fernand Obb Delicatessen en zijn eigenaar Cédric Mosbeux hebben woensdag als eerste ooit de titel “Koning van de Garnaalkroket”. Het geheim? “Verse grijze garnalen. Véél garnalen.”

“Het is bijna grappig. Je opent een restaurant, je doet werk als kok, je houdt van je werk en je doet het goed, maar om dan ambassadeur van de garnaalkroket worden is bijna een grap op zijn Belgisch”, lacht eigenaar Cédric Mosbeux.

Fernand Obb wint nu de strijd om de beste garnaalkroket van Brussel voor de tweede keer. De snackbar is daarmee uitgeroepen tot de absolute ambassadeur van de Belgische lekkernij in Brussel. Daarnaast kreeg de restaurateur ook een trofee in de vorm van een garnaal.

Geheim

Natuurlijk verdient de garnaalkroket van Fernand Obb de eretitel niet zomaar. Aan de kroket is hard gewerkt en er zijn vele recepten voor uitgetest, vertelt Mosbeux. Maar een echt geheim lijkt er niet te zijn. “Het zijn de basisingrediënten zoals bloem, melk, boter, kruiden, schalen van grijze garnalen en verse grijze garnalen. Wat ik vaak zeg en misschien wel het geheim is, zijn de echt verse grijze garnalen en in een aanzienlijke hoeveelheid. Dat hebben we niet veranderd”, verklaart Mosbeux.

De inschrijvingen voor de derde editie van Beste Brusselse garnaalkroket zijn woensdag geopend. In november volgt de derde editie. De eigenaar van Fernand Obb Delicatessen krijgt dan een plaats als erelid in de jury.