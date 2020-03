Smurfin kaart genderongelijkheid aan in Atomium JCV

08 maart 2020

10u53 0 Brussel Op internationale vrouwendag zet het Atomium genderongelijkheid in de kijker. Niemand minder dan Smurfin krijgt een tijdelijke installatie om bezoekers te wijzen op het probleem.

De keuze voor Smurfin als boegbeeld is niet toevallig. “Er bestaat namelijk zoiets als het Smurfin-principe. Een term gebruikt door een journaliste van de New York Times, Katha Pollitt, waarbij ze de minderwaardige representatie van vrouwen in films en tv series aankaart”, zo laat het Atomium weten.

Het Smurfin-principe wordt bij de installatie getoond via verschillende panelen. Daarop staan afbeeldingen van de Marvel-films en reeksen als Stranger Things om dat in beeld te brengen. Ook de albums van de Smurfen worden gebruikt, met scènes waarin Smurfin door haar mannelijke soortgenoten wordt onderschat.

De kleurrijke installatie met Smurfin staat zowel op het gelijkvloers als in de centrale bol van het monument. “We deden als iets gelijkaardigs met Robbedoes voor de verjaardag van de verklaring voor de Rechten van de Mens”, zegt Yvonne Boodts van het Atomium. “Nu richten we ons op gendergelijkheid. De installatie is al sinds donderdag te zien en heeft al veel succes.”

De installatie blijft nog tot in de herfst in het Atomium staan.