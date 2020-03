Smart passeert met rotvaart zebrapad aan school in Schaarbeek mvdb

10 maart 2020

12u39

Bron: La Dernière Heure 0 Brussel Een Smart is zaterdag met een rotvaart een school gepasseerd in Schaarbeek. De wegpiraat is gefilmd door een fietser met een gopro-camera. Hij en gemeentepersoneel confronteerden de man met zijn rijgedrag. Zonder resultaat. Eens het licht op groen sprong, zette de verkeershufter zijn weg met hoge snelheid verder.

De bestuurder van de zwarte Smart negeerde de rij wachtende auto’s op de Haachtsesteenweg. In plaats van aan te schuiven ging de Smart spookrijden om zo voor te kruipen in de file aan de verkeerslichten. Het voertuig negeerde het zebrapad ter hoogte van de school Sainte-Marie La Sagesse compleet. Ondanks het weekend waren er kinderen aanwezig, zo is te zien op de video.



De zware overtreding werd met zulke snelheid uitgevoerd dat een voetganger of fietser bij een aanrijding geen schijn van kans zou maken.

Eens de Smart zich in de rij had gemurwd, ging gemeentepersoneel in een witte bestelwagen en de fietser op een elektrische tweewieler de Smart-rijder duidelijk maken dat zulk rijgedrag ontoelaatbaar is. De Smart-bestuurder komt niet in beeld, maar in het filmpje zijn scheldwoorden in het Frans te horen. Het is niet duidelijk of er klappen vallen.



Eens het licht op groen is, zet de fietser zijn weg verder. Hij wordt vervolgens door de Smart - opnieuw met een rotvaart - voorbijgestoken. De nummerplaat is niet duidelijk te lezen, op cijfercombinatie ‘401' na. De beelden zijn op Facebook beland. Buurtbewoners eisen nogmaals structurele oplossingen.

De Smart-bestuurder ontsnapt wellicht aan vervolging. Een agent heeft de overtreding niet zelf zien gebeuren, waardoor er geen boete kan uitgeschreven worden.

In de Brusselse gemeente raakte op 13 juni 2019 een 14-jarig meisje zwaargewond na een aanrijding op een kruispunt. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf. Het burgercollectief 1030/0 hield enkele dagen later een symbolische protestactie waarbij ze symbolisch als verkeersslachtoffers op de grond gingen liggen op het kruispunt.

Lees ook: Vader krijgt kopstoot nadat hij bestuurder aanmaant om trager te rijden in schoolgebied: “Gelukkig waren mijn kindjes al binnen”