Sluikstorters aan Brussel-Zuid: “Iedereen draagt verantwoordelijkheid” JMBB

06 augustus 2020

14u45 0 Brussel Op Twitter circuleert een filmpje waarop te zien is hoe enkele mannen langs de weg een vuilzak droppen op een berg vol met witte Brusselse plastic zakken. Het voorval kadert in een problematiek die wijdverspreid is in het gewest.

De mannen laten naar verluidt een zak met werfafval achter langs een gewestweg in de buurt van het Zuidstation, op een plek die blijkbaar geliefkoosd is bij sluikstorters - getuige de witte zakken die al eerder gedropt zijn. “Sluikstorten is een van de grootste problemen in het gewest”, vertelt Jurgen De Landsheer, korpschef politiezone Brussel-Zuid. “De daders hebben in een grootstedelijke omgeving vaak het voordeel dat ze vrij onbekend te werk kunnen gaan, en de belasting om het vuilnis weg te werken gaat naar het gewest, maar daar heeft men eigenlijk geen tijd voor dit soort onregelmatigheden. Het betekent dus extra werklast.”

Proefproject

In Anderlecht draait binnenkort wel een proefproject dat sluikstorten moet indijken, zegt De Landsheer. “We gaan drie keer zoveel camera’s dan het huidige aantal inschakelen om daders te kunnen identificeren.” Het gaat om zowel zichtbare als onzichtbare camera’s. Aan dit specifiek voorval valt helaas niet veel te doen, geeft de korpschef mee. Zo is de nummerplaat bijvoorbeeld niet leesbaar. “Wij roepen de burger op om meteen naar de politie te bellen zodra hij of zij ziet dat er op deze manier wordt gesluikstort. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid daarin opnemen.”

Sluikstort aan 't Zuid. Tijd dat er controle en sancties komen. Kan politie hier iets aan doen @j_delandsheer ? pic.twitter.com/bjtBl7H6PT Stijn D'Hollander(@ StijnDHollander) link