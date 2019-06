Slechtvalken in Schaarbeek slachtoffer van vergiftiging: “Nog nooit gezien in 24 jaar tijd” JCV

01 juni 2019

12u31 0 Brussel Een koppel slechtvalken dat een nest had gebouwd in de toren van de Helmetkerk in Schaarbeek is meer dan waarschijnlijk vergiftigd. Ook een van de kuikens van het koppel overleefde het niet. Twee andere kuikens bleven wel in leven door de resten van hun vader en broer of zus op te eten.

Medewerkers van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) ontdekten eerder dat er een paar slechtvalken in de toren van de Helmetkerk zaten. Dat paar kreeg dit voorjaar kuikens. Daarom werd er langsgegaan om de vogels te ringen. “Maar wat we te zien kregen, is nooit gezien in 24 jaar van opvolging!”, klinkt het.

Kadavers opgegeten

De medewerkers vonden in de klokkentoren twee kleine valkjes. “Maar vlak voor hen lag een kadaver van een volwassen mannetje”, valt er te lezen in de blogpost van het KBIN. “Zijn hals is opgevreten net als een deel van zijn rug. Hij moet 4 à 5 dagen eerder gestorven zijn. Links van de valkjes, op de drempel van een van de ramen, ligt het kadaver van een volwassen slechtvalkvrouwtje. Haar lichaam is intact, maar kennelijk is ze al 2 à 3 dagen dood. Tussen de twee lijken liggen ook de resten van een derde valkje. Enkel de poten en enkele pluimen zijn nog zichtbaar.” De kadavers zijn die van het ouderpaar en een van hun kuikens. De twee overgebleven jongen konden overleven door de lijken van hun vader en van hun broer of zus op te eten.

Hoe de slechtvalken aan hun einde zijn gekomen is niet honderd procent zeker, maar wellicht gaat het om vergiftiging. Er werden geen kogels of projectielen gevonden. De experts van het KBIN zullen nog een onderzoek uitvoeren.

Pleeggezin

De medewerkers van het instituut hebben de zorgen voor de overlevende kuiken op zich genomen. Eentje is geplaatst bij een ‘pleeggezin’ in Sint-Lambrechts-Woluwe, terwijl de andere een plaats kreeg bij een familie in de Sint-Hubertuskerk in Watermaal-Bosvoorde. “Een valkje dat in deze uiterst kritieke periode tijdens en na het uitvliegen niet door de goede zorgen van zijn ouders wordt omringd, heeft geen kans om te overleven”, zeggen ze. “De ouders stimuleren hen te vliegen, geven ze eten terwijl ze aan het leren zijn om zelf te jagen, en beschermen ze tegen aanvallen van zwarte kraaien.”

De kleine valken in Woluwe en Watermaal-Bosvoorde worden verder opgevolgd door de vogeldeskundigen. Uit observaties blijkt alvast dat alles voorlopig goed gaat.

De slechtvalken in Brussel worden al vijftien jaar nauw opgevolgd door het project ‘Valken voor Iedereen’ van het KBIN. Wat begon met een koppel valken in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal is ondertussen ook uitgebreid naar andere sites. Elke lente, in april en mei, kan je het valkennest dankzij twee kleine camera’s die op enkele centimeters afstand van de eieren staan.