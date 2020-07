Slechts twee praktijktests op arbeidsmarkt in Brussel vorig jaar: Groen wil proactief testen, N-VA kijkt naar monitoringsysteem JMBB

09 juli 2020

14u40 0 Brussel In 2019 zijn er amper twee praktijktests geteld op de Brusselse arbeidsmarkt. Dat meldde minister Clerfayt (DéFI) gisteren in het Brussels parlement na een vraag van Soetkin Hoessen (Groen).

“We wisten dat er al weinig tests uitgevoerd waren in 2018, maar het beeld van vorig jaar was uitermate bedroevend,” vertelt Hoessen. Praktijktests zijn in Brussel mogelijk via een ordonnantie, maar de procedure waarlangs de klachten binnenlopen is erg log. Vandaag zijn een officiële klacht en een objectieve vaststelling van discriminatie nodig om tot een praktijktest over te gaan. “We weten echter dat er heel wat discriminatie is op de arbeidsmarkt, maar door het stugge systeem zijn er disproportioneel weinig juridische dossiers,” geeft Hoessen aan. Minister Clerfayt wil via UNIA aan meer dossiers geraken door aan datamining te doen in de hoop dat er zo ook meer veroordelingen van discriminatie mogelijk zijn. Via datamining wordt er in grote statistische sets gezocht naar ‘verborgen’ patronen.

Gent

De huidige ordonnanties laten alleen toe om praktijktesten reactief toe te passen. Groen wil proactieve praktijktesten zien. “Arbeidsmarktspecialisten zeggen dat proactieve praktijktests inderdaad mogelijk en efficiënt zijn, maar er moet goed gekeken worden naar het kader waarin dat gebeurt. Het kader hier in Brussel moet anders, de huidige ordonnantie moet herbekeken worden. Daarvoor verwijst Groen naar Gent, waar een wetenschappelijk panel in opdracht van de stad discriminatie op de woningmarkt opspoorde. Daaruit bleek dat 12 Gentse makelaars discrimineren op basis van afkomst in de eerste fase van het huurproces. Na opvolging bleek dat niemand van die makelaars nog discriminatiepatronen vertoonden. Concreet zou Hoessen met anonieme cv’s en bewustmaking bij interimbureau’s willen werken, vervolgonderzoeken inschakelen en stappenplannen uittekenen met de sector. Tegelijkertijd moet het diversiteitsbeleid “zelf ook verschillende tools aanbieden om de discriminatie op de arbeidsmarkt te verminderen.” Hoessen benadrukt dat een hoog gediplomeerde kandidaat van niet-Belgische origine nog altijd minder kansen op werk heeft dan een kandidaat van Belgische roots die hetzelfde diploma heeft.

Einde van de rit

N-VA erkent dat discriminatieprobleem op de arbeidsmarkt, maar vindt dat praktijktests enkel aan het einde van de rit mogelijk moeten zijn, na bewijzen van discriminatie, en mikt daarom in plaats van praktijktests op monitoring: “praktijktesten mogen geen penaliserend effect hebben, maar moeten functioneren in een context van zelfregulering door de sector, met het oog op sensibilisering,” vertelt Brussels volksvertegenwoordiger Gilles Verstraeten. “In Vlaanderen is de tewerkstelling van niet-Europeanen gestegen, in Brussel niet. Wij denken dat monitoring op termijn een positievere impact kan hebben dan de heksenjacht die praktijktests impliceert. Er zijn grenzen aan wat een overheid kan en mag doen.”

Minister Clerfayt bevestigde in het parlement dat de inspectie niet op eigen houtje praktijktests mag organiseren, en ze dus enkel toegelaten zijn bij een gegronde aanwijzing van discriminatie.