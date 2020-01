Slechts 28% cipiers gevangenis Sint-Gillis aan het werk tijdens staking SHVM

23 januari 2020

14u05 0 Sint-Gillis De meerderheid van het gevangenispersoneel in de inrichtingen van Sint-Gillis, Brugge en Leuven hebben donderdagochtend het werk neergelegd als gevolg van een stakingsactie van de vakbonden. Ook in drie andere gevangenissen, waaronder Ieper, Vorst en Berkendael vonden al acties plaats.

De stakingsactie van de vakbonden wordt donderdagochtend het best opgevolgd in Brugge, waar slechts 17 procent van de ochtendploeg aan de slag is gegaan. In Leuven-Centraal wordt met 21 procent van de normale personeelsbezetting gewerkt, in Sint-Gillis gaat het om 28 procent.

De acties krijgen intussen ook navolging in enkele andere gevangenissen. Zo vindt er volgens het gevangeniswezen ook een actie plaats in Ieper, al is daar wel 63 procent van de ochtendploeg aan het werk. Tot slot vinden ook in Vorst en Berkendael acties plaats. Daar zijn respectievelijk 17 en 6 personeelsleden aanwezig.

Stopzetting onderhandelingen

De stakingsactie kwam er nadat minister van Justitie Koen Geens (CD&V) op 14 januari een geplande bemiddelingsvergadering met de vakbonden annuleerde. De overheid en de vakbonden raakten het niet eens over hoeveel personeel er juist nodig is om een minimale dienstverlening te verzekeren bij stakingen. In maart vorig jaar stemde de Kamer regelgeving over een minimumdienst in de gevangenissen. Sindsdien lopen er onderhandelingen over de concrete organisatie daarvan. Omdat in de verschillende penitentiaire instellingen geen akkoord werd bereikt, ging de minister een sociale dialoog aan met de vakbonden in het Hoog Overlegcomité. “Op een bepaald moment beslist minister Geens om de onderhandelingen stop te zetten, wat duidelijk een eenzijdige beslissing is. En dat zet kwaad bloed bij het gevangenispersoneel”, klinkt het bij het ACV.

De cipiers kunnen tot en met volgende week woensdag vrij staken.