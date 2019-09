Slecht weer breekt padeltornooi zuur op: evenement verhuist van Brusselse Rogierplein naar Terhulpen Robby Dierickx

29 september 2019

10u05 0 Brussel Wie gehoopt had om vandaag de absolute wereldtop van de padelsport – de snelst groeiende sport in ons land – aan het werk te zien op het Brusselse Rogierplein is eraan voor de moeite. Op bevel van de politie verhuist het evenement van de hoofdstad naar een indoor locatie in het Waals-Brabantse Terhulpen. Daar is echter voor slechts 200 toeschouwers plaats, terwijl er 4.000 fans verwacht werden.

“Omwille van de hevige rukwinden vond de Brusselse politie het niet verantwoord om de slotdag van ons vierdaags exhibitietornooi op het Rogierplein te laten doorgaan”, zegt organisator Vincent Laureyssens. “Omdat we de absolute wereldtop naar ons land wisten te halen, wilden we het evenement niet zomaar afblazen en vonden we een oplossing in het Waals-Brabantse Terhulpen. Enig minpuntje: in die indoorlocatie is voor slechts 200 toeschouwers plaats, terwijl we vandaag 4.000 mensen verwachtten.”

De organisatie geeft daarom voorrang aan VIPS. “Gelukkig kregen de meeste mensen een gratis ticket via één van de 110 padelclubs die zich als ambassadeur van ons evenement registreerden”, aldus nog Vincent Laureyssens. “Wie wel een ticket kocht en niet in Terhulpen geraakt, krijgt zijn geld uiteraard terug.”

Om eenzelfde scenario de komende jaren te vermijden, gaat de organisatie voor de volgende editie op zoek naar een grote indoorlocatie in de hoofdstad.