Slachtoffers van crash met bestelwagen in Hove nog steeds in shock: “Thangy en Dorian waren brave gasten” SRB & SHVM

03 december 2019

09u04 0 Brussel De jongeren die de zware crash met een minibusje in het Waalse Hove overleefden zijn nog altijd in shock. Dat zegt Kévin Nikac, PS-politicus in Ukkel. Hij bezocht hen gisteren in het ziekenhuis. “Ik kende de twee jongens die gestorven zijn. Brave gasten, geen crapuul.”

“Ik ben er even niet goed van”, zegt Kévin Nikac als hij het ziekenhuis verlaat. Hij bezocht er slachtoffers van de zware crash in Hove, een deelgemeente van Opzullik in Henegouwen, vlakbij de taalgrens. De bestuurder van een busje reed daar zondag rond 3.15 uur te snel door een zigzagdoorgang en verloor de controle over het stuur. De bestelwagen, waarin elf jongeren uit Brussel en omgeving zaten, crashte tegen een boom.

Twee jongens Thangy (18) uit Ukkel en Doryan (22) uit het nabijgelegen Drogenbos waren op slag dood. Zij zaten allebei op de schoot van vrienden toen het ongeval gebeurde. “Thangy was net achttien geworden”, zegt Nikac. “Hij zat nog op school… Het doet me verdriet dat hij niet eens de kans heeft gekregen om als volwassene een leven uit te bouwen.”

De bestuurder en de passagier die voorin zat zijn er volgens het parket het ernstigst aan toe. Drie andere inzittenden raakten zwaargewond, maar zijn niet in levensgevaar. Nikac sprak hen gisteren in het ziekenhuis: “Ze zijn nog in shock en hebben pijn. Ze hebben gebroken botten, iemand is geamputeerd …”

Nikac stoort zich aan de uitspraken die de burgemeester van Hove na het ongeval deed. Hij vertelde na het ongeval dat de slachtoffers Belgen van buitenlandse origine waren. Bovendien zei hij erbij dat sommigen “gekend waren bij het gerecht”. “Dat had hij niet hoeven zeggen”, vindt Nikac. “Het lijkt nu alsof die jongens gangsters waren. Dat is niet zo. Ze hebben nooit zware criminele feiten gepleegd. Hier en daar een jeugdzonde, dat zal niemand ontkennen, maar niets gewelddadigs. Thangy zat op school en Doryan had een job. Allebei in België geboren trouwens. En Thangy had Spaanse roots. Doen die details ertoe? Ik denk van niet. Hij had de families beter zijn deelneming betuigd.”

De families van de slachtoffers zijn volgens Nikac boos over de verklaringen van de burgemeester. “Hun zonen, broers zijn gestorven. Dat is al erg genoeg zonder stigmatiserende en racistische commentaren online.” Nikac nam een Facebookvideo op waarin hij zijn ongenoegen uitspreekt. “Ik krijg gelukkig veel bijval. Ook van mensen uit Hove, die zeggen dat de verkeerssituatie op de plek van het ongeval niet veilig is. Hopelijk wordt daar snel iets aan gedaan.”

Het onderzoek naar het ongeval in Hove loopt intussen verder. Een verkeersdeskundige van het parket onderzoekt of de bestuurder te snel reed. Het parket wacht nog op resultaten van een alcohol- en drugstest. De vriendengroep in het busje zou zondag op de terugweg zijn geweest van een feestje in Soignies. (SRB)