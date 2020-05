Slachtoffer van steekpartij in metro Kruidtuin is buiten levensgevaar JCV

25 mei 2020

20u19

Bron: Belga, eigen berichtgeving 0 Brussel De 49-jarige man die vrijdag zwaargewond raakte bij een steekpartij in het Brusselse metrostation Kruidtuin, verkeert niet langer in levensgevaar. Dat meldt het Brusselse parket. Het onderzoek naar de dader van de steekpartij loopt nog.

Het incident vond afgelopen vrijdag omstreeks 21.00 uur plaats. Het slachtoffer kreeg om een nog onbekende reden meerdere klappen van een onbekende man, die hem vervolgens ook met een mes in het been stak. De dader sloeg nadien op de vlucht en is voorlopig spoorloos.

Na de feiten verkeerde het slachtoffer in levensgevaar, maar nu is hij dus aan de beterhand. Van de steekpartij circuleerde een filmpje op sociale media. Daarin is te zien hoe het slachtoffer gestoken wordt, maar de aanleiding blijft onduidelijk. Volgens de dochter van het slachtoffer maakte hij een opmerking over het feit dat de dader sloeg op materiaal van het metrostation.

Het labo van de federale gerechtelijke politie ging ter plaatse voor sporenonderzoek. Het parket heeft ook de beelden van de bewakingscamera’s opgevraagd om de dader te kunnen identificeren.