Slachtoffer aanrijding Ganshoren buiten levensgevaar: “Had wagen niet zien aankomen” JCV

24 juli 2019

16u21 0 Brussel Het slachtoffer van de aanrijding maandagavond op de Maria van Hongarijelaan in Ganshoren is buiten levensgevaar. De 87-jarige Raymonde onderging maandagavond een operatie en is ondertussen aan de beterhand.

Raymonde werd maandagavond aangereden door de 92-jarige Gabrielle. De identiteiten van beide dames werden na het ongeval even door elkaar gehaald omdat beide dames al op gevorderde leeftijd waren.

Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. “Mijn grootmoeder heeft ons al gezegd dat ze geen wagen gezien heeft en niemand heeft horen remmen”, zegt haar kleindochter. “De bestuurster van de wagen zou mijn grootmoeder ook niet gezien hebben.”

Aan de beterhand

Met het slachtoffer gaat het ondertussen beter. “Ze is maandag geopereerd voor een bloeding door de verwondingen aan haar bekken”, zegt haar kleindochter. “Daardoor was ze ook in levensgevaar, maar de operatie is goed verlopen. Daardoor is ze nu niet langer in levensgevaar. In de loop van de week volgen er nog onderzoeken om zeker te weten wat haar toestand is.”

Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. De 92-jarige bestuurster werd na het ongeval aan een alcoholtest onderworpen, maar daaruit bleek dat ze niet gedronken had. De juiste oorzaak van het ongeval blijft voorlopig nog onduidelijk. Het ongeval vond plaats in een zone 30, maar het is nog niet bekend of er sprake was van overdreven snelheid.