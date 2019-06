Slachtoffer (14) vluchtmisdrijf in Schaarbeek buiten levensgevaar SZM JCV

13 juni 2019

10u09 154 Brussel Een 14-jarig meisje is vanochtend zwaargewond geraakt na een ongeval met vluchtmisdrijf in Schaarbeek. Het slachtoffer werd rond 8 uur op de kruising tussen de Waelhemstraat en de Helmetsesteenweg aangereden, bevestigt de woordvoerder van de politie Brussel Noord (Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node). Het slachtoffer is intussen buiten levensgevaar.

Het ongeval gebeurde toen het meisje de straat overstak. Ze werd daarbij aangereden door een personenwagen, de chauffeur ging er na de aanrijding vandoor en is nog niet gevonden. Het meisje werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Haar toestand is intussen stabiel.

Het Brusselse parket heeft een onderzoek geopend naar de omstandigheden van het ongeval, terwijl de politie alles in het werk stelt om de gevluchte bestuurder op te sporen. Een verkeersdeskundige en het labo van de federale politie komen ter plaatse. Het is nog niet duidelijk of het meisje op het zebrapad overstak, de getuigenverklaringen daarover lopen uiteen.

Door de aanrijding is het tramverkeer verstoord. Vorige week vond er ook al in Schaarbeek een ongeval met vluchtmisdrijf plaats. Daarbij raakte een zesjarige jongen lichtgewond.