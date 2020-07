Slaagpercentages VUB blijven op peil ondanks coronacrisis JCV

14 juli 2020

14u57 0 Brussel 65,2 procent van de studenten die vorige maand hun examens aflegden, aan de Vrije Universiteit Brussel, slaagden daar ook voor in eerste zit. Het slaagpercentage blijft zo op hetzelfde peil als het vorige academiejaar, ondanks de coronacrisis.

De deelname aan de examens door de studenten was in het huidig academiejaar aan de VUB nagenoeg hetzelfde als in beide vorige academiejaren. Er is zelfs sprake van een lichte stijging tot 88,6 procent, een half procent meer dan vorig jaar.

De VUB voert nu een onderzoek naar de cijfers, maar de universiteit vermoedt dat een aantal factoren zeker een positieve rol heeft gespeeld. “Het online materiaal blijft voortdurend beschikbaar, dat helpt met de voorbereiding van de examens”, klinkt het. “Daarnaast was er tijdens de lockdown minder afleiding. Ook werden de digitale examentools op voorhand goed getest. En ten slotte hebben de docenten onze studenten zeer goed voorbereid waardoor zij in abnormale omstandigheden toch min of meer normale prestaties konden leveren.”