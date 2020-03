Sint-Pietersziekenhuis vraagt giften om beademingstoestellen te kopen JCV

09u05 0 Brussel Het Sint-Pietersziekenhuis vraagt om giften te storten zodat ze haar dienst intensieve zorgen kan uitbreiden en beademingstoestellen kan aankopen. Het gaat om een voorzorg tegen de mogelijke stijging van het aantal coronapatiënten.

Op de dienst intensieve zorgen van UMC Sint-Pieter zijn 35 bedden, maar daar moeten er tien bijkomen. Een tweede eenheid werd daarvoor al opgericht, maar essentiële zaken zoals beademingstoestellen ontbreken nog. Zo’n ultramodern toestel kost 30.000 tot 50.000 euro per stuk, maar is noodzakelijk voor patiënten met longproblemen die veroorzaakt kunnen worden door COVID-19. “Ons ziekenhuis bereidt zich voor op een lange crisis. We anticiperen, want we hebben het aantal van 35 gevulde bedden nog niet overschreden. Maar we willen klaar zijn in geval van. Het is eerder een noodkreet ter voorbereiding van wat nog komen kan”, vertelt Nathalie Schaar, woordvoerster van het UMC Sint-Pieter.

De ziekenhuizen vrezen nog zware tijden, maar momenteel kunnen ze in het Sint-Pietersziekenhuis wel nog een beroep doen op voldoende artsen en verpleegkundigen. Net zoals in andere hospitalen worden zorgverleners van verschillende diensten intussen opgeleid om bij te springen op intensieve zorgen. Mocht er toch een tekort zijn, dan hebben ze bij het UMC Sint-Pieter ook nog een lijst van vrijwilligers, waaronder gepensioneerden waarop ze een beroep kunnen doen. Ook zij worden intussen al opgeleid.

Wie een gift wil doen, vindt alle info op deze website.