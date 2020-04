Sint-Pietersziekenhuis test rusthuispersoneel op coronavirus in omgebouwde bus Robby Dierickx Jelle Couder

20 april 2020

15u36 0 Brussel Met een tot minihospitaal omgebouwde bus trekken dokters en verplegers van het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel en enkele huisartsen de komende dagen naar verschillende Brusselse woonzorgcentra om het rusthuispersoneel te testen op het coronavirus. Dagelijks kunnen er zowat 150 testen in uitgevoerd worden.

Het idee van de mobiele coronatestplaats komt van dokter Marc Decroly van het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel. “In een bus die we van de stad Brussel mogen gebruiken, bouwden we twee testboxen”, legt de dokter uit. “Ze worden van mekaar afgeschermd met plexiglas, waardoor de boxen gemakkelijk ontsmet kunnen worden. Met de bus trekken we naar de verschillende woonzorgcentra om het personeel – van keukenmedewerkers tot verplegers – te testen op het coronavirus. Enige voorwaarde: het rusthuis moet zelf over testkits beschikken.”

Maandag hield de bus halt aan woonzorgcentrum De Wilde Rozen in Neder-over-Heembeek. “De testen worden gedaan door personeel van het Sint-Pietersziekenhuis, maar ook door huisartsen die zich vrijwillig kandidaat stellen”, aldus nog Marc Decroly. “Dagelijks kunnen we tot 150 testen uitvoeren. De komende dagen houden we ook nog halt aan andere rusthuizen.”