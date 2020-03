Sint-Pietersziekenhuis test gratis op oogziekte Glaucoom JCV

05 maart 2020

15u31 0 Brussel Op vrijdag 13 maart kan iedereen zich in het Sint-Pietersziekenhuis gratis laten testen op de oogziekte Glaucoom. Dat is wereldwijd de tweede oorzaak van blindheid.

Wie wil laten bekijken of hij door de ziekte wordt getroffen, kan zich aanbieden bij de dienst oftalmologie op de campus Hallepoort van het UMC Sint-Pieter. Iedereen is welkom in het gebouw in de Wolstraat, van 8.30 tot 16.30 uur.

Glaucoom, ook gekend als groene staar, is een oogziekte die de oogzenuw geleidelijk en onherstelbaar beschadigt door een verhoogde oogdruk. Zonder behandeling kan het uiteindelijk tot blindheid kan leiden.

De ziekte genezen is nog niet mogelijk, maar behandelingen met medicatie of laser en andere chirurgische technieken zorgen er wel voor dat de voortgang van de ziekte afgeremd of gestopt kan worden. Daarom is het belangrijk om je op tijd te laten testen op de ziekte.