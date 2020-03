Sint-Pietersziekenhuis dient klacht in na fake news op sociale media SHVM

04 maart 2020

19u32 2 Brussel Het Sint-Pietersziekenhuis, het referentieziekenhuis voor coronapatiënten in Brussel, heeft een strafklacht ingediend voor laster en eerroof na verspreiding van fake news op sociale media. Dat laten algemeen directeur Philippe Leroy en Mohamed Ouriaghli, voorzitter van de Raad van Bestuur, vandaag weten in een persbericht.

De voorbije dagen is het UMC Sint-Pieter het slachtoffer geworden van lasterlijke foutieve berichten die op bepaalde sociale netwerken circuleerden. Zo werd er onder andere een bericht verstuurd door een zogenaamde medewerkster van het Sint-Pietersziekenhuis. “Ik kan jullie zeggen dat het coronavirus duidelijk aanwezig is in België”, begon het bericht. “Ondertussen hebben we al dertig mensen ontvangen. De directie laat ons een vertrouwensdocument ondertekenen.”

De valse berichtgeving viel niet in goede aarde bij het ziekenhuis. “Deze foutieve berichten brengen schade toe aan de reputatie van het UMC Sint-Pieter en het werk van de teams die maximaal gemobiliseerd werden voor het beheer van deze huidige cruciale situatie voor de volksgezondheid”, klinkt het. “Dergelijke foutieve berichten lijken ons onaanvaardbaar, zeker omdat ze een destabiliserend effect kunnen hebben op het vertrouwen van het publiek in de zorginstellingen en overheden die de coronacrisis managen.”

Laster en eerroof

Het ziekenhuis heeft daarom stappen ondernomen. Woensdagochtend heeft het ziekenhuis een beschikking van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel ontvangen die iedereen die deze leugenachtige en lasterlijke berichten (verder) verspreid of gehost zou hebben, verplicht om deze terug te trekken, inclusief die op sociale media.

In de namiddag besliste het UMC Sint-Pieter om formeel een strafklacht in te dienen voor laster en eerroof zodat de verantwoordelijke(n) voor de verspreiding van de foutieve berichten voor het gerecht verantwoording moeten afleggen.

“De Raad van Bestuur en het Directiecomité van het UMC Sint-Pieter wensen ten slotte het voltallig gemobiliseerde personeel te bedanken voor hun uitzonderlijke inspanningen in het kader van de beheersing van het coronavirus”, aldus Leroy en Ouriaghli.

Het Sint-Pietersziekenhuis was niet beschikbaar voor verdere commentaar.