Sint-Pieters-Woluwe organiseert derde bierfestival JCV

19 september 2019

13u21 0 Brussel Op zondag 29 september wordt op het Meiersplein in Sint-Pieters-Woluwe het derde Bierfestival georganiseerd. Je kan er proven van een vijftigtal Belgische kwaliteitsbieren.

Met het evenement wil de gemeente een bijdrage leveren aan de Belgische biercultuur en Brusselse folklore. “Net als in vorige edities hebben we geprobeerd om maximaal beroep te doen op lokale brouwers die nieuwe of biologische bieren aanbieden”, laat de gemeente weten.

Muziek op het evenement komt van het Brussels Balkan Orchestra en er zijn ook frietjes, kaas, ijs en wafels voor de lekkerbekken.

De ingang tot het festival is gratis. Er zijn speciale proefglaasjes voorzien van 16 centiliter, een proeverij kost 1,6 euro.