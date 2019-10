Sint-Pieters-Woluwe graaft tunnel van 375 meter voor stormbekken JCV

25 oktober 2019

09u43 0 Brussel De gemeente Sint-Pieters-Woluwe bouwt momenteel een stormbekken op de Grootveldlaan. Blikvanger is de tunnel die uiteindelijk 375 meter lang moet worden.

Momenteel is al 70 meter van de tunnel uitgegraven. Tegen februari van volgend jaar moet de volledige tunnel af zijn. “Dit stormbekken zal het mogelijk maken om de tienjarige neerslag op te vangen en zo de wijk van Herendal te beschermen tegen overstromingen. De bouw ervan was een van onze prioriteiten tijdens de vorige ambtstermijn en we zijn blij en opgelucht om dit project te zien slagen”, zegt burgemeester Benoît Cerexhe (CDH).

In het stormbekken zal 8.000 m³ kunnen worden opgeslagen. De werkzaamheden zullen in het laatste kwartaal van 2020 worden afgerond. Tegen dan wordt ook het speelplein op de de hoek van de Grootveldlaan en de Square Koning Boudewijn teruggeplaatst.