Sint-Pieters-Woluwe gebruikt fietskoeriers voor administratieve post JCV

08 oktober 2019

17u27 0 Brussel De Brusselse gemeente Sint-Pieters-Woluwe startte dinsdag een testproject op waarbij het administratieve brieven laat bezorgen door fietskoeriers van de coöperatie MolenBike. Het gemeentebestuur wil zo de uitstoot en vervuiling van haar werking terugdringen en bijdragen tot minder files.

Binnen een gemeente worden heel wat officiële documenten rondgestuurd, zoals stedenbouwkundige vergunningen of brieven naar de gemeenteraadsleden. Tot nu toe werden deze allemaal met de auto afgeleverd.

Sint-Pieters-Woluwe zet voortaan fietskoeriers in. Het project heeft drie doelstellingen. Het klimaat verbeteren door de uitstoot te beperken, de mobiliteit verbeteren door verkeersopstoppingen te vermijden en de lokale en sociale economie ondersteunen. Daarom gaat de gemeente een samenwerking aan met MolenBike. Die coöperatie werd in mei 2017 opgericht door zes voormalige koeriers van Deliveroo en Take It Easy. Ze willen zorgen voor waardige werkomstandigheden en een duurzaam model voor leveringen binnen de stad.

Het project wordt nu eerst drie maanden lang getest door de gemeente. Tijdens die testfase zorgen de koeriers er drie keer per week voor dat de verschillende officiële brieven en pakketten op tijd worden afgeleverd, met ontvangstbevestiging. Nadien volgt een evaluatie van het project, dat volledig wordt gesubsidieerd door Brussel Mobiliteit.