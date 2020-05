Sint-Pieters-Woluwe deelt 25.000 mondmaskers uit Wouter Hertogs

09 mei 2020

14u03 0 Brussel Dit weekend worden in Sint-Pieters-Woluwe niet minder dan 25.000 mondmaskers verdeeld. De bedoeling is dat elke inwoner ouder dan 18 jaar in de week van 11 mei over een eigen masker beschikt. Oudere mensen krijgen wel voorrang.

Gisteren nam de gemeente een eerste lading stoffen mondmaskers in ontvangst. De gemeentediensten begonnen vandaag dan ook met het uitdelen ervan. Daarbij wordt in eerste instantie gefocust op 65-plussers, “maar het is de bedoeling dat elke inwoner ouder dan achttien jaar in de week van 11 mei over een eigen masker beschikt,” aldus de bevoegde schepen Carine Kolchory in La DH. Even leek er nog een kink in de kabel te komen toen de maskers twee dagen lang aan de douane van Brussels Airport in Zaventem tegengehouden werden. “Een onredelijke situatie, gezien het belang van de maskers,” aldus Cerexhe. “Maar we zijn blij dat de maskers nu eindelijk verdeeld kunnen worden.”