Sint-Pieters-Woluwe annuleert skireizen van gemeentescholen JCV/RDK

07 maart 2020

16u11 0 Brussel De basisscholen van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe gaan niet op skireis door de corona-epidemie. De gemeente zal de kosten voor de reis aan de ouders vergoeden en kijkt nog uit naar een alternatieve reis later op het schooljaar.

De beslissing werd donderdag door het college van burgemeester en schepenen genomen. “Aanvankelijk gold dat alleen voor de Franstalige scholen Stokkel en Vogelzang”, zegt schepen van Nederlandstalig Onderwijs Helmut De Vos (CD&V). “Zij zouden in een brandhaard van corona in Frankrijk op reis gaan dus die beslissing was vrij eenvoudig.”

De Nederlandstalige school Mooi Bos zou normaal gezien dinsdag naar Zwitserland vertrekken. “Maar in de loop van donderdag zijn er ook op hun bestemming besmettingen opgedoken”, zegt De Vos. “Daarom is de stemming daarrond ook gekanteld. Dit is geen paniekbeslissing, we willen gewoon het risico vermijden dat de kinderen in een quarantaine terecht komen en dat ze twee of drie weken vast zitten in hun hotel.”

De gemeente heeft de ouders en de kinderen ondertussen al op de hoogte gebracht. “We zullen de kosten voor de reizen vergoeden”, zegt De Vos. “We kunnen ook bekijken of de leerlingen van het vijfde leerjaar in Mooi Bos uitzonderlijk volgend jaar kunnen gaan. Normaal gezien wordt de reis maar eens om de twee jaar georganiseerd. Voor alle scholen zoeken we nu een alternatieve reis later op het schooljaar, waarschijnlijk in het binnenland.”