Sint-Lukas Academie wil drempel verlagen met gratis Nederlandse lessen SZM

19 september 2019

12u51 0 Brussel De Sint-Lukas Academie, waar kinderen vanaf 6 jaar en volwassenen deeltijds kunst willen maken, biedt nu ook een traject Nederlands, waarbij leerlingen ouder dan 16 jaar een snelcursus Nederlands er gratis bij kunnen krijgen. “We willen de drempel verlagen, omdat we vaak merken dat de taal kennen een struikelblok is,” aldus Ellen Janssens, directeur van de Academie.

Op de Academie van Sint-Lukas, kunnen kunstliefhebbers deeltijds hun creatieve ziel z’n gang laten gaan. Kinderen van 6 tot 12 jaar, jongeren van 12 tot 18 jaar en volwassenen ouder dan 18 krijgen er de mogelijkheid om via een unieke leermethode, een kwalitatieve kunstopleiding te volgen.

Dit jaar start de Academie met een speciaal traject Nederlands, waarbij leerlingen die ouder zijn dan 16 en het Nederlands niet goed beheersen gratis een snelcursus kunnen volgen. Ze krijgen dan 10 lessen van drie uur, waarbij ze de vaktaal leren en in kleine groep gecoacht worden door twee vrijwillige leerkrachten. Na enkele lessen gaan ze meteen in de ateliers aan de slag, maar worden ze wel nog bijgestaan door hun leerkracht Nederlands als taalbemiddelaar. “De bedoeling van de Academie is om onze passie te delen met andere mensen,” zegt directeur Ellen Janssens. “We merken echter dat we een beetje een eilandje zijn geworden en dat de drempel hoog ligt voor anderstaligen die deel willen nemen aan de artistieke ateliers.”

Voorlopig is dit enkel een proefproject, maar op termijn wil de Academie een structureel traject aanbieden. Waar dat vroeger de kunstleerkrachten moesten schakelen naar het Frans of het Engels, zouden de leerlingen nu zelf de tools moeten hebben om zich te kunnen uiten. “We krijgen vaak de opmerking van onze leerlingen dat een vriend of partner zou willen komen, maar dat die geen Nederlands kan,” zegt Janssens. “Met dit traject willen we het ijs doorbreken en toegankelijker worden.”

Wie geïnteresseerd is om zich na de werkuren in een kunstvorm uit te leven, kan zich nog inschrijven tot 1 oktober op de Academie.