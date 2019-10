Sint-Lambrechts-Woluwe wil vuilzakken ondergronds JCV

02 oktober 2019

12u05 0 Brussel De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe wil de zakken met huisvuil verzamelen in ondergrondse containers. Het heeft opnieuw gevraagd aan het Brussels Gewest om daarvoor te zorgen. De vele dieren in de gemeente zorgen vaak voor open gescheurde zakken.

Omdat Sint-Lambrechts een groene gemeente is met veel parken zit de gemeente met relatief veel wilde dieren zoals vossen, eksters en kraaien. Die lusten allemaal wel een stukje van het afval dat er verzameld wordt. Resultaat is dat de witte vuilniszakken in de gemeente regelmatig open geknaagd worden.

De gemeente herhaalt daarom haar vraag om ondergrondse containers te installeren om de witte zakken in te verzamelen. Het college heeft daarvoor een brief geschreven het Gewest dat de gemeente kandidaat is v oor elk proefproject met zo’n containers.

Sint-Lambrechts vraagt zijn bewoners om bewoners die regelmatig kapotte zakken hebben, om over te schakelen op een plastic container die te koop is bij de gemeente.