Sint-Lambrechts-Woluwe wil terrasverwarming verbieden JCV

26 september 2019

12u19 0 Brussel De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe werkt aan een volledig verbod op terrasverwarming. Nu al is er een verbod voor de cafés op de Georges Henrilaan, maar de gemeente wil dat uitbreiden. Dat zegt schepen van Stedenbouw Délphine De Valkeneer (Défi).

De regel voor de Georges Henrilaan geldt al sinds 2012, maar wordt nu waarschijnlijk van toepassing in de hele gemeente. “Momenteel winnen we nog juridisch advies in zodat we dit reglement kunnen betonneren”, zegt De Valkeneer. “De goedkeuring is voorzien voor volgende zomer.”

Reden voor het verbod is de impact op het milieu. “Verwarming op een terras is pure verspilling”, zegt De Valkeneer.

Voorlopig deelde de gemeente nog geen boetes uit in de Georges Henrilaan, maar volgens de schepen worden er regelmatig controles uitgevoerd.