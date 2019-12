Sint-Lambrechts-Woluwe moet gemeenteblad wijzigen na taalklacht JCV

09 december 2019

16u18 0 Brussel Het gemeenteblad van Sint-Lambrechts-Woluwe ‘Wolu-Info’ moet voortaan teksten in de twee landstalen bevatten. Gemeenteraadslid Georges De Smul (CD&V) diende daarover een klacht in en die werd gegrond bevonden door de Cultuurpactinspecteur.

‘Wolu-Info’ verschijnt nu in twee aparte edities: een Nederlandstalige en een Franstalige. Dit is een uitzondering op de regel in Brussel, waar de gemeentebladen de twee talen gebruiken binnen een en dezelfde publicatie.

De klacht van De Smul dateert al van meer dan 3 jaar geleden. Hij vindt de beide versies discriminerend omdat er In de Nederlandstalige versie slechts een beperkte weergave in staat van het cultuuraanbod binnen de andere taalgemeenschap. “Ik zit al meer dan 30 jaar in de gemeenteraad en al even lang is er miserie met het gemeenteblad”, zegt hij. “Ik vraag al zo lang om dat te wijzigen. Dat ik nu gelijk heb gekregen, is dan ook een mooie overwinning.”

Oogkleppen

De Vaste Nationale Cultuurpactcommissie verklaarde de klacht van De Smul immers gegrond en ontvankelijk. Voortaan zullen in beide edities van het gemeenteblad dan ook dezelfde teksten moeten verschijnen in het Frans en in het Nederlands als het over cultuur of over sociale organisaties gaat. “Dit is al een stap vooruit”, zegt De Smul. “Het ideaal zou een gemeenteblad in de twee talen zijn, maar dat wil men hier in de gemeente absoluut niet. Terwijl het net belangrijk is dat je de mensen geen oogkleppen op zet. Je moet open blijven voor de andere gemeenschap.”

De publicatie in de gemeente van burgemeester Olivier Maingain (Défi) ligt al langer onder vuur. Sinds 2015 verschijnt het blad in twee uitgaven. Dat leidde in 2018 al eens tot een veroordeling voor de rechtbank van eerste aanleg omdat dit niet strookt met de taalwetgeving. De gemeente werd ook al op de vingers getikt door de Brusselse regering, die daarom de subsidies voor het gemeenteblad schrapte.