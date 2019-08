Sint-Lambrechts-Woluwe geeft het Gewest zes maanden om duidelijke regels op te stellen voor deelvoertuigen SZM

30 augustus 2019

17u51

Bron: Belga 0 Brussel Het schepencollege van Sint-Lambrechts-Woluwe geeft het Brussels Gewest zes maanden tijd om specifieke regels uit te werken voor het achterlaten van deelvoertuigen. Als ze dat niet doen, dan zal de gemeente zelf een gemeentelijke politiereglement uitvaardigen. Dat maakte de gemeente vrijdag bekend.

Het college gaat de nieuwe minister van Mobiliteit, Elke Van den Brandt (Groen), een brief sturen om het probleem aan te kaarten. Eerder klaagden gemeenten als Ukkel en Elsene al over het wildparkeren van deelsteps. In Elsene werden er zelfs parkeervakken geschilderd voor deelvoertuigen, maar de gemeente kan de deelstepgebruiker of het bedrijf niet beboeten. Die bevoegdheid ligt bij het Brussels Gewest.

Eind vorig jaar keurde het Brussels Parlement een ordonnantie goed die de regels vastlegt voor het uitbaten van deelvoertuigen in vrije vloot. “De ontwikkeling van dergelijke systemen voor elektrische deelvoertuigen is a priori een uitstekend initiatief dat het aanbod aan zachte mobiliteit diversifieert”, stelt het kabinet van burgemeester Olivier Maingain (Défi). “Het is jammer dat de vorige minister van Mobiliteit (Pascal Smet, nvdr) niet de nodige maatregelen genomen heeft om het parkeren van dergelijke voertuigen, meer in het bijzonder de steps, te reglementeren. Dat gebeurt vandaag soms chaotisch, wat de mobiliteit van de voetgangers, de mensen met beperkte mobiliteit en zelfs fietsers in het gedrang brengt.”

De regering had beloofd de gemeenten te raadplegen om de zones af te bakenen waar deelfietsen en -steps niet mogen achterlaten worden omdat ze een gevaar voor andere weggebruikers betekenen. Op vraag van minister Smet had het schepencollege in februari een lijst van wegen overgemaakt met stoepen van minder dan anderhalf meter breed, en van zones die door de gemeenschapswachten als gevaarlijk omschreven werden. Maar op 20 juni kondigde het kabinet van de uittredende minister van Mobiliteit Smet aan dat hij een lijst van verbodszones ging vastleggen, waarbij volgens het kabinet van burgemeester Maingain geen rekening gehouden werd met het advies van de gemeenten. “De enige geplande verbodszones - parken verboden voor fietsers, spoorwegstations, Unesco-zones, winkelwandelstraten en straten zonder parkeerplaatsen met smalle stoepen - komen niet in Sint-Lambrechts-Woluwe voor”, betreurt het kabinet.