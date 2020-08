Sint-Katelijnestraat is vanaf vandaag een winkelwandelstraat JMBB

07 augustus 2020

18u51 0 Brussel De befaamde Sint-Katelijnestraat en een deel van het aansluitende plein zijn vanaf vandaag volledig open voorbewoners, wandelaars, shoppers, terrasgangers en fietsers.

De straat wordt in samenstemming met de plaatselijke handelaars anderhalf jaar vroeger dan gepland volledig autovrij gemaakt. “Nu meer dan ooit willen de handelaars en de Stad bewoners en bezoekers ruimte bieden om in alle veiligheid te kunnen genieten van hun favoriete winkelwandelstraat. De ruimte die vrijkomt zal geleidelijk aan ingevuld worden met terrassen, fietsnietjes en gewoon meer plaats om te flanneren”, luidt het bij Brussels schepen voor Mobiliteit Bart Dhondt (Groen). De twee bloembakken ter hoogte van de Oude Graanmarkt en het Sint-Katelijneplein zorgen ervoor dat de voetgangerszone vanaf vandaag een feit is.