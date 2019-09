Sint-Joost verlengt betalend parkeren tot 21 uur JCV

12 september 2019

Brussel Vanaf 1 oktober moet je in de gemeente Sint-Joost-ten-Node tot 21 uur betalen om te parkeren in plaats van tot 18 uur. Sint-Joost zet zich zo op de lijn van de buurgemeenten.

Dat laten burgemeester Emir Kir (PS) en schepen van Parkeren Philippe Boiketé (PS) weten. Het oude parkeerreglement uit 2014 voorzag betalend parkeren in de gemeente tussen 9 en 18 uur. In de omliggende gemeenten moet er echter betaald worden tot 21 uur. Bewoners hadden geklaagd dat het daardoor erg moeilijk was om na 18 uur nog een plaats te bemachtigen in de gemeente.

Burgemeester Kir laat verder weten dat zijn gemeente kampt met een algemeen tekort aan parkeerplaatsen. Sint-Joost is niet alleen de dichtst bevolkte gemeente van Brussel, ze krijgt ook te maken met aanzienlijk pendelverkeer. Kir en Boiketé willen daarom in de komende legislatuur meer ondergrondse parkeerplaatsen maken voor bewoners.