Sint-Joost verdeelt 30.000 stoffen mondmaskers

onder bevolking JCV

17 april 2020

13u21 1 Brussel De gemeente Sint-Joost-ten-Node gaat vanaf volgende week bijna 30.000 mondmaskers verdelen onder de bevolking. Het gaat om stoffen en herbruikbare exemplaren.

De maskers zullen vanaf dinsdag 21 april uitgedeeld worden aan de inwoners. “De stoffen maskers zullen bij elke inwoner thuis worden uitgedeeld door de gemeentelijke ambtenaren”, zegt burgemeester Emir Kir. “Zij zullen per zone werken om de distributie te harmoniseren over het hele gemeentelijke grondgebied. Ons doel is om de gehele bevolking uit te rusten in 15 dagen. Wij bevelen het dragen van het masker aan in de strijd tegen COVID-19, naast alle andere maatregelen zoals handen wassen en fysieke afstand houden.”

De voorrang bij de verdeling gaat naar oudere bewoners en er worden ook speciale maskers voor kinderen voorzien. Elk masker wordt vergezeld van een handleiding.