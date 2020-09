Sint-Joost-ten-Node verlengt opening van Gemeentelijk Screeningscentrum JMBB

08 september 2020

09u53 0 Brussel Het testcentrum dat aan het einde van deze week de deuren zou sluiten, blijft tot 30 september open.

Het screeningscentrum in Sint-Joost voert dagelijks 150 tests uit om het hoofd te bieden aan de toevloed van testaanvragen van personen die terugkeren uit rode zones of die beschouwd worden als personen met een hoog risico.

Het screeningscentrum is elke dag toegankelijk van maandag tot donderdag van 09:00 tot 17:00 uur, op vrijdag van 12:00 tot 20:00 uur en in het weekend van 09:00 tot 13:00 uur na afspraak en op vertoon van een CPC-code of een medisch voorschrift en een identiteitsbewijs.